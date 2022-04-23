Токаев поучаствовал в субботнике вместе с волонтерами (фото)

Касым-Жомарт Токаев участвует в субботнике. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял участие в общереспубликанском субботнике, в ходе которого посадил дерево. Об этом сообщает пресс-служба президента на своем официальном сайте.

Сегодня в рамках общереспубликанской экологической акции "Бiрге – таза Қазақстан" глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду.

В мероприятии также приняли участие руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, эковолонтеры, члены Президентского молодежного кадрового резерва.

Касым-Жомарт Токаев участвует в субботнике. Фото: Акорда

В ходе субботника президент побеседовал с эковолонтерами и членами Президентского молодежного кадрового резерва.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность бережного отношения к природе. По его мнению, в будущем Казахстан должен стать зеленым государством.

"Дерево – это священное понятие. Мы должны беречь деревья и природу", – убежден президент.

"Выражаю всем признательность. Вы – будущее нашей страны. Мы вместе должны построить Новый Казахстан, Вторую республику. Я не сомневаюсь в светлом будущем Казахстана. Будущее нашей страны в руках молодежи. Надеюсь на вас всех", – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в окружении волонтеров. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в окружении волонтеров. Фото: Акорда

В свою очередь волонтеры и члены ПМКР поблагодарили президента за поддержку, а также личное внимание к экологическим вопросам и инициативам.

Участниками акции было высажено 15 лип и 35 дубов.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Накануне пресс-служба президента опубликовала снимки, сделанные в Акорде. На них Токаев в окружении гостей дает ауызашар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966452-tokaev-pouchastvoval-v-subbotnike-vmeste-s-volonterami-foto/