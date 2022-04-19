Токаев встретился с Юрием Пя

Касым-Жомарт Токаев и Юрий Пя. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления корпоративного фонда University Medical Center. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства был проинформирован о результатах работы и достижениях корпоративного фонда, а также о перспективах развития этого инновационного медицинского центра.

В частности, Юрий Пя рассказал президенту о планах по созданию Академического медицинского центра при медицинской школе Назарбаев университета. По его словам, появление центра позволит повысить уровень клинического образования и привести его в соответствие с международными стандартами.

Центр будет ориентирован на применение передовых знаний и опыта, подготовку медицинских кадров новой формации, развитие системы пациенториентированной медицинской помощи на основе синергии научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.

Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность повышения качества здравоохранения, обеспечения доступности медицинских услуг и в целом высказал положительное отношение к планам, направленным на модернизацию отечественной медицины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965839-tokaev-vstretilsya-s-yuriem-pya/