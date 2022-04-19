"Выйди на площадь и скажи людям: лень мне, лежу": Бозумбаев отчитал акима Текели

Канат Бозумбаев. Кадр из видео: instagram.com/alm_obl_akimat

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев 18 апреля провел аппаратное совещание по вопросам ремонта дорог в регионе. На нем он обрушился с критикой в адрес главы Текели Батыра Молдахметова. Видео опубликовано на официальной странице акимата региона в Instagram.

Жители Текели жалуются на состояние дорог, где прокладывали трубы для теплосетей. Теперь, говорят люди, ходить и даже ездить по ним очень сложно.

Этот вопрос на аппаратном совещании поднял аким Алматинской области Канат Бозумбаев. Он резко отчитал градоначальника Батыра Молдахметова.

"Текели - город чудес. Закопали трубу неправильно, людям проблему создали. Куда раньше смотрел? Не по проекту сделали? Молодцы, наказывай подрядчика.

Людям объясняй, что ты не уследил. Выйди на площадь и скажи: извините, люди, деньги мне дали, а я даже нормально не могу трубу переложить. Потому что мне не хватает знаний или лень мне, лежу", - посоветовал глава региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965682-vyydi-na-ploschad-i-skazhi-lyudyam-len-mne-lezhu-bozumbaev-otchital-akima-tekeli/