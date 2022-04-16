Токаев подписал закон по вопросам воинской службы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся вопросов воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих", - говорится в тексте сообщения.

Закон призван улучшить социальное обеспечение военнослужащих и сотрудников специальных госорганов, а также регламентировать вопросы прохождения воинской службы и ряд других.

Документом предусматривается внесение поправок в три закона: "О жилищных отношениях", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "О специальных государственных органах".

Напомним, ранее в Казахстане предложили предоставлять IT-специалистам отсрочку от воинской службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965365-tokaev-podpisal-zakon-po-voprosam-voinskoy-sluzhby/