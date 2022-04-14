Предоставлять IT-специалистам отсрочку от воинской службы предложили в Казахстане

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам. На повестке заседания обсуждался вопрос поддержки и развития IT-отрасли, сообщает официальный сайт главы правительства Казахстана.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что профильным ведомством на постоянной основе проводится анализ текущей ситуации и совместно с экспертным сообществом выработан ряд предложений по поддержке отечественной сферы информационных технологий.

В частности, предлагается:

предоставление отсрочки от воинской службы для IT-специалистов;

льготное кредитование для внедрения отечественных IT-решений;

продление действия налоговых преференций в Astana Hub по принципу экстерриториальности до 2029 года.

Для оперативного реагирования на поступающие запросы от IT-специалистов, проявляющих интерес к работе в Казахстане, создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, НАО "Правительство для граждан" и акиматов городов Нур-Султан и Алматы.

Так, в рамках деятельности рабочей группы уже налажены коммуникации с компаниями, заинтересованными в релокации в Казахстан. Для получения актуальной информации создан веб-сайт с подробными инструкциями о въезде, пребывании и открытии компаний, а также о мерах господдержки IT-отрасли. Создана группа в соцсетях, где участники могут получить оперативные ответы на вопросы, касающиеся ведения бизнеса. Выстроена работа с профильными ведомствами по оказанию поддержки в релокации IT-компаний.

Резюмируя итоги обсуждения, глава правительства Алихан Смаилов поручил проработать озвученные меры поддержки с заинтересованными госорганами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964955-predostavlyat-otsrochku-ot-voinskoy-sluzhby-dlya-it-spetsialistov-predlozhili-v-kazahstane/