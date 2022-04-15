Карин поручил ответственно подойти к проведению мероприятий, приуроченных к 30-летию Госсимволов

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Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Сегодня под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград.

В ходе заседания с докладом об основных мероприятиях, приуроченных к 30-летию Государственных символов Республики Казахстан, выступил Министр культуры и спорта Даурен Абаев, который подробно остановился на организационно-подготовительных работах и запланированных культурно-массовых мероприятиях.

Кроме того, о проводимой работе по пропаганде, применению и использованию Государственных символов выступили акимы регионов, в частности, города Шымкент, Кызылординской и Актюбинской областей.

В свою очередь, Государственный секретарь отметил, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в 2020 году были пересмотрены нормативные акты в сфере госсимволов в сторону либерализации. В этой связи он поручил дополнительно проработать вопросы более широкого использования государственных символов, в особенности Государственного флага.

Председатель комиссии подчеркнул, что Государственные символы обладают объединяющим потенциалом нашего общества и являются неотъемлемыми атрибутами государства, олицетворяющими его суверенитет и идентичность.

По итогам заседания госорганам дан ряд поручений, в том числе по качественному проведению общереспубликанских мероприятий, приуроченных к 30-летию Государственных символов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965306-karin-poruchil-otvetstvenno-podoyti-k-provedeniyu-meropriyatiy-priurochennyh-k-30-letiyu-gossimvolov/