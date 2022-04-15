У казахстанцев перестанут требовать печатные копии электронных документов

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Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин на брифинге СЦК рассказал о планах по дебюрократизации госаппарата, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамбакин отметил, что для реализации соответствующего указа президента будет внедряться механизм, который предполагает, что если данные о каких-либо гражданах или субъектах бизнеса уже есть в информационных системах, то запрашивать их будет запрещено.

"Все те справки, выписки, подтверждающие документы, сканированные копии, которые требуются, они будут полностью исключаться", – сообщил вице-министр.

Также, по его словам, планируется расширить реестр госуслуг. Работа будет сфокусирована на том, чтобы "реестр включал в себя все сценарии так называемых жизненных ситуаций".

"Мы посчитали: если мы все подвиды госуслуг расширим, то из 700 получим в 2,5 раза увеличение – около 2 тысяч подвидов может быть", – резюмировал вице-министр.

В ходе того же брифинга Жамбакин заявил, что казахстанским госслужащим, в целях борьбы с бюрократией, планируют сократить отчетность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965235-u-kazahstantsev-perestanut-trebovat-pechatnye-kopii-elektronnyh-dokumentov/