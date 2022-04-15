"Только и делают, что заполняют формы": сократить нагрузку на госслужащих хотят в Казахстане

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Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин на брифинге СЦК рассказал о планах по улучшению условий труда госслужащих, передает корреспондент NUR.KZ.

Аскар Жамбакин сообщил, что в прошлом году и начале этого года был проведен анализ отчетов, которые сдают госслужащие.

"Около 500 уникальных форм отчетов запрашивается госорганами друг у друга. Это то, чем заняты госслужащие целыми днями. Специалисты только и делают, что заполняют формы друг для друга, для разных госорганов", – добавил спикер.

Между тем, по его словам, на сегодня не более 30% отчетов автоматизировано. Большая часть дублирует показатели.

"Мы ставим себе цель снизить количество отчетов до 50% в горизонте ближайших лет. До следующего года (планируется – прим. ред.) исключить, как минимум, дублирующие, перевести сбор технических данных. В каждой сфере должен появиться цифровой учет", – резюмировал Аскар Жамбакин.

Ранее также сообщалось, что для борьбы с бюрократией закуп бумаги для госорганов сократят в три раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965234-tolko-i-delayut-chto-zapolnyayut-formy-sokratit-nagruzku-na-gossluzhaschih-hotyat-v-kazahstane/