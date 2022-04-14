МОН намерен ужесточить требования к детсадам после издевательств над детьми с инвалидностью

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Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова в кулуарах сената прокомментировала случай в детском саду, где издевались над особенными детьми, передает корреспондент NUR.KZ.

Шолпан Каринова сообщила, что в садике ведется проверка.

"По окончании проверки будут приняты соответствующие меры. МОН признает, что это очень непростая ситуация. Такое не должно повторяться, поэтому мы сейчас рассматриваем меры по усилению требований к детским садам", – добавила она.

При этом, она отметила, что планируется ужесточить требования как к самим детским садам, так и к воспитателям.

"Планируем изменить порядок проведения проверок детских садов. Возможно, будет необходимо вернуть лицензирование детских садов. Сейчас мы эти нормы рассматриваем", – резюмировала вице-министр.

Напомним, недавно видео из столичного детского сада вызвало возмущение казахстанцев – на его кадрах видно, как работники учреждения бьют детей. Шокированные родители обратились в полицию. Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования и науки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965028-mon-nameren-uzhestochit-trebovaniya-k-detsadam-posle-izdevatelstv-nad-rebenkom-s-invalidnostyu/