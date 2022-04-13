Оформить детский паспорт в Казахстане станет дешевле

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения. Документом предусматривается снижение стоимости детских паспортов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил депутат мажилиса Газиз Кулахметов, с 2020 года исключена запись и вклеивание фотографии детей до 16 лет в паспорта родителей при выезде за пределы Казахстана. В результате сейчас детям требуется оформление отдельного паспорта при выезде за границу, что влечет рост финансовой нагрузки на их семьи.

"Учитывая международный опыт по выдаче так называемых "киндер-паспортов" для детей, и быстро меняющуюся внешность детей, предлагается сократить срок действия паспорта для детей до 12 лет - до 5 лет, старше 12 лет и до 16 лет оставить прежним - 10 лет, учитывая, что в этот период внешность ребенка наиболее сформирована.

Предлагается также снизить государственную пошлину за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП до 4 МРП, что положительно будет воспринято населением", - сообщил депутат.

Ранее мы писали, что пошлины за выдачу паспорта и удостоверения личности в Казахстане планируют разделить на категории. В результате для некоторых граждан данные документы могут подорожать, а для некоторых подешеветь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964854-oformit-detskiy-pasport-v-kazahstane-stanet-deshevle/