Токаев встретился с олимпийским чемпионом Александром Винокуровым

Касым-Жомарт Токаев и Александр Винокуров. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел очную встречу с генеральным менеджером велокоманды Astana Qazaqstan Team, вице-президентом Федерации велоспорта Казахстана Александром Винокуровым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Олимпийский чемпион рассказал президенту о последних достижениях Astana Qazaqstan Team и дальнейших планах велокоманды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии велоспорта в стране, поддержке детско-юношеского и массового спорта, в том числе о строительстве BMX-парков для спортсменов и любителей экстремального катания на велосипедах в различных городах страны и реставрации велотрека в Алматы.

Глава государства поддержал планы велокоманды на предстоящий период, особо отметив, что Astana Qazaqstan Team является спортивным брендом Казахстана на международной арене.

Александр Винокуров на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Александр Винокуров. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964709-tokaev-vstretilsya-s-olimpiyskim-chempionom-aleksandrom-vinokurovym/