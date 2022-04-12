Токаеву представили новые подходы к разработке школьных учебников

Касым-Жомарт Токаев и Асхат Аймагамбетов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении поручений, данных в послании, инициативах министерства, направленных на улучшение системы образования и науки. Президенту были представлены предложения, предусматривающие усиление ответственности частных детских садов для минимизации фактов нарушения прав детей, и новые подходы к разработке школьных программ и учебников.

Как доложил Асхат Аймагамбетов, в рамках поручений главы государства, данных в послании, внесены изменения в Закон "О науке". Теперь более 4 тысяч ученых, занимающихся научными исследованиями в сферах истории, казахского языка, философии, археологии, математики, востоковедения и других дисциплинах, будут получать стабильную заработную плату.

Срок финансирования научных проектов продлен с прежних 3 до 5 лет. На поддержку молодых ученых выделена тысяча грантов для постдокторантуры. Запущены специальные конкурсы, в рамках которых более 2 тысяч молодых ученых получили гранты на 17 млрд тенге.

По поручению Касым-Жомарта Токаева приняты меры по повышению потенциала ученых. Ежегодно 500 отечественных специалистов будут проходить стажировку в ведущих научных центрах мира за счет республиканского бюджета.

Заслушав отчет, президент поручил усилить целенаправленную работу по повышению качества школьного образования и статуса учителей. Кроме того, глава государства считает необходимым усовершенствовать правила лицензирования вузов и поддержать институты, осуществляющие фундаментальные научные исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964695-tokaev-poruchil-aymagambetovu-usilit-rabotu-po-povysheniyu-statusa-uchiteley/