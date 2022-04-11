"Один из самых опытных руководителей с деловой хваткой": Смаилов о новом министре труда и соцзащиты

Алихан Смаилов и Тамара Дуйсенова. Фото: t.me/KZgovernment

Сегодня премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства труда и социальной защиты населения РК нового руководителя — Тамару Дуйсенову, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время перед Министерством труда и социальной защиты населения стоят масштабные задачи по реализации поручений президента РК, данных в послании народу Казахстана.

"Правительство должно выполнять социальные обязательства перед населением в полном объеме. Необходимо провести эффективную работу по реализации антикризисных мер, созданию новых рабочих мест, оказанию поддержки социально уязвимым гражданам, профилактике трудовых споров. Все поставленные задачи должны быть выполнены своевременно и качественно", — отметил Смаилов.

Глава правительства отметил, что Дуйсенова более 20 лет работа на ответственных руководящих должностях в Министерстве труда и социальной защиты, внесла большой вклад в формирование трудовых отношений и укрепление социальной политики в стране.

"Тамара Босымбековна является одним из самых опытных руководителей с деловой хваткой. Уверены, что новый министр оправдает доверие главы государства и придаст дополнительный импульс работе министерства", — сказал он.

Напомним, что Тамара Дуйсенова вновь стала министром труда и соцзащиты населения Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964447-odin-iz-samyh-opytnyh-rukovoditeley-s-delovoy-hvatkoy-smailov-o-novom-ministre-truda-i-sotszaschity/