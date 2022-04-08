Опубликован пул реализуемых казахстанцами и иностранцами инвестпроектов
Отечественный кабмин проработал пул инвестиционных проектов, в которые включены проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.
Отмечается, что этот пул был сформирован в рамках исполнения поручения президента, данного в ходе расширенного заседания правительства в феврале текущего года.
В него вошли проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов на разных стадиях их реализации стоимостью от 500 млн тенге в несырьевых секторах.
Пул состоит из 761 проекта инвесторов из более чем 30 стран мира на общую сумму порядка 24,14 трлн тенге и предполагает создание свыше 108 тысяч рабочих мест.
Полный список проектов опубликован и доступен на официальных сайтах Министерства иностранных дел, Министерства национальной экономики, АО «НК «KAZAKH INVEST» и МФЦА.
Кроме того, отмечается, что в разрезе отраслей проекты опубликованы на сайтах профильных министерств, в разрезе регионов — на сайтах акиматов городов и областей.
В рамках опубликованной информации представлены такие данные, как:
- наименование проекта;
- страна инвестора;
- даты начала реализации и предполагаемого ввода в эксплуатацию;
- регион;
- ответственный государственный орган;
- сумма инвестиций;
- количество рабочих мест.
В правительстве пообещали, что информация по проектам будет обновляться на ежеквартальной основе ввиду развития проектов на разных стадиях.
Со списком можно ознакомиться здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964243-opublikovan-pul-realizuemyh-kazahstantsami-i-inostrantsami-investproektov/