Опубликован пул реализуемых казахстанцами и иностранцами инвестпроектов

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Отечественный кабмин проработал пул инвестиционных проектов, в которые включены проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

Отмечается, что этот пул был сформирован в рамках исполнения поручения президента, данного в ходе расширенного заседания правительства в феврале текущего года.

В него вошли проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов на разных стадиях их реализации стоимостью от 500 млн тенге в несырьевых секторах.

Пул состоит из 761 проекта инвесторов из более чем 30 стран мира на общую сумму порядка 24,14 трлн тенге и предполагает создание свыше 108 тысяч рабочих мест.

Полный список проектов опубликован и доступен на официальных сайтах Министерства иностранных дел, Министерства национальной экономики, АО «НК «KAZAKH INVEST» и МФЦА.

Кроме того, отмечается, что в разрезе отраслей проекты опубликованы на сайтах профильных министерств, в разрезе регионов — на сайтах акиматов городов и областей.

В рамках опубликованной информации представлены такие данные, как:

наименование проекта;

страна инвестора;

даты начала реализации и предполагаемого ввода в эксплуатацию;

регион;

ответственный государственный орган;

сумма инвестиций;

количество рабочих мест.

В правительстве пообещали, что информация по проектам будет обновляться на ежеквартальной основе ввиду развития проектов на разных стадиях.

Со списком можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964243-opublikovan-pul-realizuemyh-kazahstantsami-i-inostrantsami-investproektov/