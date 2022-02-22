Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов: Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства на внеочередной встрече совета иностранных инвесторов высказался по вопросу эффективности реализации инвестиционных проектов, сообщается на официальном сайте Акорды.

Лидер Казахстана остановился и на перспективах реализации инвестиционных проектов по развитию атомной энергетики, зеленого водорода, цифровизации на принципах экологического, социального и корпоративного управления. Кроме того, он подчеркнул важность продолжения работы по реформированию квазигосударственного сектора, включая приватизацию и IPO государственных предприятий и холдингов.

"Мы знаем, что сегодня на всех этапах привлечения инвестиций продолжают преобладать формализм и длительные внутренние процессы согласования. В результате инвесторам приходится месяцами, а то и годами ожидать необходимые решения. Как следствие, они просто откладывают реализацию инвестиционных проектов или уходят в другие страны. Есть примеры, когда международные соглашения «застревают» в кабинетах госорганов, тем самым ратификация соглашений затягивается на многие годы. Это было в прошлом, и, я полагаю, это происходит и сейчас. При том, что в других странах аналогичные соглашения подписываются за пару месяцев. Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов. Прошу Совет поработать с правительством по данному вопросу", - заявил президент.

Напомним, что глава государства принял участие во внеочередной встрече совета иностранных инвесторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957369-nuzhen-chetkiy-i-ponyatnyy-algoritm-soprovozhdeniya-investproektov-tokaev/