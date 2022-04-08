Министров обязали проводить встречи с населением: Токаев подписал указ
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении встреч глав центральных исполнительных органов с населением. Указ не обязывает проводить встречи с населением лишь глав двух министерств - обороны и иностранных дел, сообщает официальный сайт Акорды.
Согласно документу, в целях дальнейшей демократизации казахстанского общества, повышения информированности населения о проводимых в стране реформах, усиления ответственности и подотчетности исполнительных органов перед населением, широкого вовлечения народа в процесс государственного управления глава государства постановил:
- руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел РК) проводить в течение года регулярные встречи с населением;
- установить следующий порядок формирования и утверждения графика встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением:
- ежегодно до 1 декабря центральным исполнительным органам направлять в уполномоченный орган в области доступа к информации предложения для формирования графика на предстоящий календарный год;
- ежегодно до 15 декабря уполномоченному органу в области доступа к информации вносить проект графика в Канцелярию премьер-министра;
- ежегодно до 10 января правительству РК утверждать график.
Министры (за исключением глав Минобороны и МИД) должны:
- проводить встречу с населением вне графика в случае прогнозируемых либо возникших рисков ухудшения ситуации в курируемой сфере в том или ином регионе;
- обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи;
- проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате "вопросы - ответы";
- обеспечить постоянное информационное взаимодействие на всех этапах проведения встреч с уполномоченным органом в области доступа к информации;
- обеспечить до проведения встречи с населением:
- определение дня и времени ее проведения с учетом мнения населения;
- сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на официальные интернет-ресурсы, блог-платформу руководителей центральных исполнительных органов, в других формах коммуникации и по итогам встреч акимов с населением;
6. обеспечить в рамках проведения встречи с населением:
- проведение личного приема граждан;
- встречи с некоммерческими организациями;
- брифинг для средств массовой информации;
7. обеспечить после проведения встречи с населением:
- систематизацию всех озвученных проблемных вопросов;
- не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах, информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;
- ежеквартальное размещение на официальном интернет-ресурсе центрального исполнительного органа информации о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.
Акимам всех уровней поручено:
- принимать участие на встречах руководителей центральных исполнительных органов с населением;
- оказывать поддержку центральным исполнительным органам в организации проведения встреч, в том числе информационно-агитационной работы в средствах массовой информации и на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;
- обобщать системные проблемы региона по итогам встреч акимов с населением, требующие решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и раз в полугодие направлять по компетенции в центральные исполнительные органы для учета при проведении встреч.
Уполномоченному органу в области доступа к информации поручено обеспечить:
- анонсирование и широкое информационное освещение хода и результатов проведения встреч в республиканских средствах массовой информации;
- учет результатов проведения встреч в рамках ежегодной оценки эффективности деятельности центральных исполнительных органов;
- утверждение и доведение до сведения центральных исполнительных органов методических рекомендаций по проведению встреч с населением.
Правительству Казахстана поручено:
- рассматривать на полугодовой основе итоги проведения встреч;
- обеспечить участие заместителей премьер-министра во встречах центральных исполнительных органов в случае наличия высоких рисков социальной напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации;
- обеспечить проведение регулярных встреч с населением заместителей первых руководителей и председателей ведомств центральных исполнительных органов;
- принять иные меры по реализации настоящего указа.
Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964080-tokaev-podpisal-ukaz-o-vstrechah-glav-tsentralnyh-ispolnitelnyh-organov-s-naseleniem/