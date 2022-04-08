Министров обязали проводить встречи с населением: Токаев подписал указ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении встреч глав центральных исполнительных органов с населением. Указ не обязывает проводить встречи с населением лишь глав двух министерств - обороны и иностранных дел, сообщает официальный сайт Акорды.

Согласно документу, в целях дальнейшей демократизации казахстанского общества, повышения информированности населения о проводимых в стране реформах, усиления ответственности и подотчетности исполнительных органов перед населением, широкого вовлечения народа в процесс государственного управления глава государства постановил:

руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел РК) проводить в течение года регулярные встречи с населением; установить следующий порядок формирования и утверждения графика встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением:

ежегодно до 1 декабря центральным исполнительным органам направлять в уполномоченный орган в области доступа к информации предложения для формирования графика на предстоящий календарный год;

ежегодно до 15 декабря уполномоченному органу в области доступа к информации вносить проект графика в Канцелярию премьер-министра;

ежегодно до 10 января правительству РК утверждать график.

Министры (за исключением глав Минобороны и МИД) должны:

проводить встречу с населением вне графика в случае прогнозируемых либо возникших рисков ухудшения ситуации в курируемой сфере в том или ином регионе; обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи; проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате "вопросы - ответы"; обеспечить постоянное информационное взаимодействие на всех этапах проведения встреч с уполномоченным органом в области доступа к информации; обеспечить до проведения встречи с населением:

определение дня и времени ее проведения с учетом мнения населения;

сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на официальные интернет-ресурсы, блог-платформу руководителей центральных исполнительных органов, в других формах коммуникации и по итогам встреч акимов с населением;

6. обеспечить в рамках проведения встречи с населением:

проведение личного приема граждан;

встречи с некоммерческими организациями;

брифинг для средств массовой информации;

7. обеспечить после проведения встречи с населением:

систематизацию всех озвученных проблемных вопросов;

не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах, информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;

ежеквартальное размещение на официальном интернет-ресурсе центрального исполнительного органа информации о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.

Акимам всех уровней поручено:

принимать участие на встречах руководителей центральных исполнительных органов с населением;

оказывать поддержку центральным исполнительным органам в организации проведения встреч, в том числе информационно-агитационной работы в средствах массовой информации и на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;

обобщать системные проблемы региона по итогам встреч акимов с населением, требующие решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и раз в полугодие направлять по компетенции в центральные исполнительные органы для учета при проведении встреч.

Уполномоченному органу в области доступа к информации поручено обеспечить:

анонсирование и широкое информационное освещение хода и результатов проведения встреч в республиканских средствах массовой информации;

учет результатов проведения встреч в рамках ежегодной оценки эффективности деятельности центральных исполнительных органов;

утверждение и доведение до сведения центральных исполнительных органов методических рекомендаций по проведению встреч с населением.

Правительству Казахстана поручено:

рассматривать на полугодовой основе итоги проведения встреч;

обеспечить участие заместителей премьер-министра во встречах центральных исполнительных органов в случае наличия высоких рисков социальной напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации;

обеспечить проведение регулярных встреч с населением заместителей первых руководителей и председателей ведомств центральных исполнительных органов;

принять иные меры по реализации настоящего указа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964080-tokaev-podpisal-ukaz-o-vstrechah-glav-tsentralnyh-ispolnitelnyh-organov-s-naseleniem/