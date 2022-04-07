Суд заморозил счет аппарата акима Капшагая

Акимат Капшагая. Фото: gov.kz

Капшагайский городской суд заморозил счет местного акимата. Поводом к этому послужило неисполнение решения о восстановлении в должности уволенного ранее госслужащего с выплатой ему заработной платы за вынужденный прогул. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Как выяснилось, речь идет о Сагдате Нургазиеве, который в июле прошлого года распоряжением градоначальника покинул пост заместителя акима Капшагая.

Чиновник обратился с иском в суд. В конце февраля решение было вынесено в его пользу. Исполнить его должны были незамедлительно, а в случае несогласия акимату предоставили месяц на подачу апелляции.

Однако госслужащий по сей день так и не приступил к своим служебным обязанностям, что в конечном итоге привело к жестким мерам со стороны судебного органа.

В акимате Капшагая прокомментировали ситуацию.

"Ситуация сейчас под контролем. Решение суда, конечно, будет исполнено. Финансовые операции акимата Капшагая, связанные с госзакупом и социальными вопросами, продолжают функционировать в прежнем темпе.

В данном случае речь идет лишь о заморозке счета ГУ "Аппарат акима города Капшагая". Все проблемные вопросы будут урегулированы", - сообщил руководитель аппарата акима Капшагая Ертай Серикболулы.

В ведомстве дополнили, что 9 марта акимат подал апелляцию на решение Капшагайского городского суда, которая сейчас рассматривается в Алматинском областном суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964000-sud-zamorozil-schet-apparata-akima-kapshagaya/