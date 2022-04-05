О причастности Сапарбаева к расколу депутатов высказались в акимате Жамбылской области

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В социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что среди депутатов маслихата Жамбылской области произошел раскол, к которому якобы причастен глава региона Бердибек Сапарбаев. Комментарий по этому поводу областной акимат опубликовал на официальном сайте.

"Информация о том, что аким Жамбылской области причастен к расколу среди депутатов, которая публикуется в социальных сетях и некоторых СМИ, не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

Здесь рассказали, что на очередной сессии Жамбылского областного маслихата возникли разногласия между депутатами по вопросу утверждения состава Общественного совета.

Сессия проходила под председательством секретаря маслихата, а не акима региона. Бердибек Сапарбаев принимал участие в качестве главы Жамбылской области.

С докладом по поводу утверждения состава Общественного совета выступил депутат Ерканат Манжуов.

Комиссия предложила 15 кандидатур. Ерканат Манжуов высказал мнение, что голосование должно пройти единым списком.

Секретарь маслихата, председатель сессии Махметгали Сарыбеков отметил, что общество и депутаты не знают всех кандидатов, поэтому предложил проголосовать по каждой кандидатуре отдельно. Большинство присутствующих его поддержали.

Тогда депутаты Манжуов, Саурыков, Тлебаев, Рысбаева, Егембердиев и Жолтаев встали и покинули зал заседания.

Остальные 22 человека проголосовали за 11 кандидатов из предложенных 15 по каждому отдельно.

По решению сессии маслихата в областной Общественный совет избрано 11 человек. Кроме того, согласно положению вне конкурса прошли еще два человека.

В акимате отметили, что конкурс по утверждению состава Общественного совета состоит из нескольких этапов. Глава региона в него не вмешивается. Формирование списка кандидатов находится в компетенции рабочей группы.

"Аким области ни до сессии, ни во время сессии не вмешивался в работу комиссии.

На встречах с населением прозвучало много предложений и обращений со стороны жителей относительно состава и работы Общественного совета, аким призвал депутатов ответственно подойти к этому вопросу.

Комиссия по формированию состава Общественного совета предлагает в областной маслихат список членов Общественного совета. Вопрос об утверждении или неутверждении состава решается маслихатом", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963505-o-prichastnosti-saparbaeva-k-raskolu-deputatov-vyskazalis-v-akimate-zhambylskoy-oblasti/