Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Текст его обращения опубликован на официальном сайте elbasy.kz.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!

В этом месяце, который имеет особое значение для мусульман всего мира, возвеличиваются самые главные ценности ислама - доброта и сострадание, терпение и милосердие. Эти ценности, несомненно, укрепят единство и всех казахстанцев вне зависимости от религии и национальности.

В священном месяце Рамазан желаю всем крепкого здоровья, духовной силы и благополучия!" - пожелал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Он пожелал, чтобы в дни поста сердца верующих наполнились радостью и умиротворением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963222-nursultan-nazarbaev-pozdravil-kazahstantsev-s-nachalom-ramazana/