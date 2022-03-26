Меры по изъятию неиспользуемых сельхозземель у банков усилят в Казахстане

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В Казахстане усилят работу по изъятию неиспользуемых сельхозземель у банков. Об этом сообщил на главный госинспектор по использованию и охране земель РК.

"Мною было поручено всем территориальным департаментам по управлению земельными ресурсами КУЗР МСХ РК усилить меры по принудительному изъятию и возврату в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в залоге банков второго уровня и других финансовых институтов, а также перешедших в собственность или землепользование банков", – написал Мурат Темиржанов.

По его словам, все это будет происходить "исключительно в правовом поле".

Неиспользуемые земли будут переданы для ведения сельского хозяйства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962259-mery-po-izyatiyu-neispolzuemyh-selhozzemel-u-bankov-usilyat-v-kazahstane/