"Атлас новых профессий" внедрят в образовательную программу в Казахстане

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31 марта в Нур-Султане под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось совещание по вопросам переформатирования системы образования и обеспечения приоритета подготовки кадров под нужды экономики, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

Во исполнение поручения главы государства был разработан и в 2020 году утвержден "Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан". Документ включен в программу повышения доходов населения до 2025 года и является основанием для прогнозирования рынка труда и профессиональных стандартов.

Атлас реализуется по 9 приоритетным направлениям:

нефть и газ; энергетика; сельское хозяйство; информационные технологии; туризм; транспорт и логистика; машиностроение; горная металлургия; строительство.

В Казахстане зафиксировано 129 исчезающих профессий, 95 профессий находятся в процессе трансформации, появились 239 новых профессий (из них 37 в отрасли нефти и газа, 32 в энергетике, 11 в машиностроении, 40 в IT, и т.д.).

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что в системе обеспечения подготовки кадров участвуют представители государственных органов и ассоциаций работодателей. Современный рынок труда требует оперативной адаптации образовательных учреждений, работников и работодателей к новым отраслям, профессиям и навыкам.

Фото: primeminister.kz

Сообщается, что в 2022 году вузами Казахстана разработана 91 инновационная программа, к 2025 году планируется довести это число до 200. Кроме того, увеличена доля государственного заказа на технические направления подготовки до 60%.

Вместе с тем, в 2022 году 406 предприятий промышленности Казахстана шефствуют над 406 колледжами ТиПО. В 2021 году таких примеров было всего 51.

Шефствующие предприятия входят в составы попечительских и индустриальных советов, помогают со стажировками педагогов, обеспечивают прохождение производственной практики учеников и принимают на себя определенные обязательства по трудоустройству выпускников.

В этом году целевой госзаказ в Казахстане составил 10 тыс. заявок. Увеличена доля госзаказа на технические направления подготовки в колледжах с 40% до 70%.

Кроме того, колледжи начали самостоятельно разрабатывать образовательные программы, согласованные с работодателями и шефствующими предприятиями.

Отмечено, что, несмотря на разработку "Атласа профессий" и повышение потребностей рынка в специалистах технических специальностей, в Казахстане пока еще недостаточно развито прогнозирование потребностей в кадрах, текущие образовательные программы не в полной мере отражают изменения требований рынка труда и прогнозы по востребованности.

Для масштабного внедрения "Атласа профессий" предложено провести коррекцию образовательных программ учебных заведений, скорректировать размещение государственного заказа местных исполнительных органах в учреждениях образования.

Заслушав выступления и доклады участников заседания, Алихан Смаилов поручил внести в протокол ряд конкретных поручений, а также рассмотреть вопросы переформатирования системы образования в современных условиях на заседании правительства.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963003-pravitelstvo-v-kazahstane-nedostatochno-razvito-prognozirovanie-potrebnostey-v-kadrah/