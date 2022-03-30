СМИ: Если Казахстан решит выйти из ЕАЭС, то Кыргызстан последует его примеру

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Сейчас Кыргызстан внимательно наблюдает за процессами, которые инициирует Казахстан, и если он решит выйти из ЕАЭС, то Бишкек последует его примеру. Так считает кыргызский политолог Марс Сариев, передает РИА Новости.

В публикации российского информагентства говорится, что сомнения в целесообразности экономического объединения в рамках Евразийского экономического союза казахстанские бизнесмены высказывали не раз. А теперь, когда Москва и Минск под санкциями, заговорили об этом еще громче.

Многих давно беспокоит распределение сумм таможенных платежей при импорте из третьих стран. Еще в 2010-м участники союза договорились собирать эти суммы, а затем распределять по бюджетам. Поскольку самый большой импорт шел через Россию, ей отходило 85,3 процента платежей, Казахстану — 7,1, Беларусь получала — 4,5, Армения и Кыргызстан — чуть больше процента.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей ISKERMEN Тимур Жаркенов объяснил на конкретном примере: Панфиловский район в Алматинской области — на границе с Китаем. Хотя через таможенный пункт проходит огромное количество денег, сама область — достаточно бедная.

«Это очень большой, промышленно развитый регион. По его территории пролегает транспортный коридор «Западная Европа — Западный Китай». Львиная часть платежей, которые взимают на пропускном пункте «Хоргос», оседают не в республиканском бюджете, а уходят в экономику России. Сама область просто убитая, дороги в ужасном состоянии. Хотя только один «Хоргос» мог сделать весь район золотым и всех прокормить», — считает Жаркенов.

По его мнению, казахстанские власти должны добиться пересмотра нормативов: «Нужно тщательно взвесить все за и против, трезво оценить ситуацию с учетом интересов Казахстана. Мы — партнер, самостоятельное государство и получаем очень много негатива из-за обстановки в России. Нам важно самим не попасть под санкции. Тут нужно мыслить прагматично и отбросить все сантименты».

В Кыргызстане некоторые предприниматели разделяют казахстанские настроения: Россия и Беларусь практически в изоляции, а значит, их долю в процентном соотношении таможенных пошлин необходимо пересмотреть.

«У нас есть люди, настроенные против Таможенного союза. Они проводят митинги около посольства России. Но есть и пророссийская часть, которая организовывает собственные акции. Мы видим, что общество крайне поляризуется», — говорит политолог из Бишкека Марс Сариев.

Одно из главных преимуществ ЕАЭС — трудовым мигрантам не нужно оформлять патент для работы в российских городах. Сегодня треть ВВП Кыргызстана составляют денежные переводы трудовых мигрантов. Некоторые из них уже получили российское гражданство.

«Ситуация не очень хорошая. Власти заняли нейтральную позицию по событиям на Украине, опасаясь, что Россия может выслать наших граждан, которые дают существенную подпитку бюджету. С другой стороны, кыргызское общество во многом сформировано Западом, что заставляет руководство оглядываться на европейские страны. Сейчас Кыргызстан внимательно наблюдает за процессами, которые инициирует Казахстан, и если они решат выйти из ЕАЭС, то последует их примеру», - уверен Сариев.

В основном Кыргызстан экспортирует в Россию продукцию сельского хозяйства, овощи, фрукты, молочные продукты и текстиль. Закупает — нефтепродукты, древесину, масло, злаки и готовые продукты из зерна. Именно поэтому рост цен на российском рынке мгновенно отразился на Бишкеке.

Пока власти пытаются контролировать ценообразование в ручном режиме. Но если ситуация в ближайшее время не разрешится, это подтолкнет республику к выходу из ЕАЭС в пользу частичной интеграции с западными государствами, считает Сариев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962737-smi-esli-kazahstan-reshit-vyyti-iz-eaes-to-kyrgyzstan-posleduet-ego-primeru/