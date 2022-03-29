Начато расследование в отношении "КТЖ – Грузовые перевозки"

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На онлайн-брифинге в СЦК замглавы Агентства по защите и развитию конкуренции заявил о проводимом расследовании в отношении ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" из-за некоторых нарушений, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы АЗРК Марат Омаров заявил, что на рынке железнодорожных перевозок дочерняя компания КТЖ "КТЖ – Грузовые перевозки" занимает более 95%.

В Казахстане собираются демоноплизировать товарный рынок и монопольные группы, а также сократить число компаний с госучастием на товарных рынках, где есть конкуренция.

"В этой связи предлагается реализовать предприятия с госучастием на конкурентных рынках железнодорожных грузовых перевозок (контейнерные перевозки грузов, транспортно-экспедиторское обслуживание, оперирования, перегруза, складирования и т.д.).

К примеру, "Кедентранссервис", КТZ Express, "Казтемиртранс" и т.д., являются дочерними компаниями КТЖ. При этом, "КТЖ – Грузовые перевозки" предоставляет льготы своим компаниям на конкурентном рынке, что приводит к ограничению конкуренции", – заявил Омаров.

Он добавил, что в отношении "КТЖ – Грузовые перевозки" идет расследование по признаку нарушения пункта 2 статьи 174 Предпринимательского кодекса, где говорится о злоупотреблении монопольным положением в части применения разных цен, к равнозначным соглашениям.

В данном случае речь идет о заключенном договоре о предоставлении специальных тарифов на перевозки грузов по железной дороге в Казахстане.

Напомним, также в АЗРК сегодня рассказали, что компанию Fly Arystan хотят "вывести" из состава Air Astana и сделать отдельным перевозчиком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962618-rassledovanie-v-otnoshenii-ktzh-gruzovye-perevozki-nachali-v-kazahstane/