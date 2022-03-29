В Нур-Султане отказались от реконструкции проспекта Кабанбай батыра. В МИИР объяснили, почему

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МИИР в кулуарах правительства рассказал, почему приостановили многомиллиардный проект по реконструкции столичного проспекта Кабанбай батыра, связывающего левый и правый берег города, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев сообщил, что власти отказались от этого проекта.

"Тот проект, который собирались реализовывать, мы его приостановили и отказались пока от него, потому что по финансам он не совсем для нас выгоден, для Казахстана. Поэтому надо смотреть альтернативы.

Но, в любом случае, эту проблему надо решать. И Кабанбай батыра, и Мангилик ел, и Туран - там разные предложения поступают. Мы общественности, по мере изучения экспертами предложений, в любом случае, свои предложения будем озвучивать, потому что нам эти дороги надо расширять или что-то делать", - добавил он.

Глава МИИР пояснил, что от ранее предложенного проекта по расширению Кабанбай батыра, отказались из-за того, что он "не решал концептуально проблему пробок".

"На этом участке машины, может быть, проходили бы свободна, но, к сожалению, этот поток сразу остановился бы чуть дальше.

И мы бы, убрав проблему здесь, нашли бы проблему в другом месте. Поэтому строительство и решение данной проблемы пробок и дорог надо решать концептуально, чтобы у нас единая логистика была. С этой целью мы приостановили", - резюмировал глава МИИР РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962599-v-nur-sultane-otkazalis-ot-rekonstruktsii-prospekta-kabanbay-batyra-v-miir-poyasnili-pochemu/