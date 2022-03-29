Русский язык, «спецоперация» в Украине, санкции: о чем говорила Матвиенко в Казахстане

Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru

Председатель совета федерации РФ Валентина Матвиенко в Нур-Султане в понедельник провела встречу с председателем сената РК Мауленом Ашимбаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы верхней палаты парламента России.

По словам Матвиенко, благодаря тесным контактам президентов России и Казахстана, взаимодействие двух государств вышло на самый высокий уровень за всю историю российско-казахстанских отношений.

На встрече отдельно было затронуто состояние российско-казахстанских отношений, в том числе в экономической и гуманитарной областях.

«В настоящее время в российских вузах обучается более 66 тысяч граждан Казахстана. Это внушительный показатель. Готовы наращивать взаимодействие по этой линии», - сказала Матвиенко.

Она также коснулась вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе по теме русского языка, развития связей в сферах науки и кинематографии.

Глава СФ обратила внимание, что в условиях санкционного давления западных стран важно работать над увеличением торгово-экономических отношений.

В сообщении указывается, что Матвиенко «подробно проинформировала о причинах и ходе специальной операции на Украине».

Также спикер совета федерации коснулась вопросов сохранения исторической памяти.

«Сегодня особенно важно беречь память о нашем прошлом», - считает она.

В этой связи Матвиенко назвала важной деятельность международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств – участников СНГ. По ее словам, организация призвана осуществлять практическую работу на этом направлении.

В ходе беседы затронута тема противодействия попыткам вмешательства во внутренние дела.

«Эффективнее противодействовать попыткам вмешательства во внутренние дела наших стран сможет комиссия по правам человека (КПЧ) СНГ. Призываем всех партнеров по СНГ принять самое активное участие в работе по согласованию обновленного положения о КПЧ», - сказала Матвиенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962540-russkiy-yazyk-spetsoperatsiya-v-ukraine-sanktsii-o-chem-govorila-matvienko-v-kazahstane/