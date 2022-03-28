Глава Минюста назвал несправедливой идею создания фонда помощи алиментщикам

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Глава казахстанского Минюста в кулуарах мажилиса прокомментировал предложение депутатов создать в Казахстане фонд для помощи с выплатой алиментов, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин признал, что ранее было намерение создать такой фонд, но оно своего развития не нашло.

"Создавать фонд и платить деньги получателям алиментов вместо плательщиков, которые установлены судебным решением, и делать это за счет средств самих судоисполнителей – нонсенс. Поэтому эта идея не нашла своей реализации", - пояснил министр.

По его словам, переносить бремя выплаты алиментов с родителей на государство - это несправедливо, затратно и полностью отнимает у плательщиков стимул на то, чтобы выполнять свою обязанность.

"Есть государство - пусть платит, а должники спокойно ходить будут что-ли?" - задал ответный вопрос глава Минюста.

Также Мусин рассказал о том, сколько человек не платят алименты в Казахстане.

"Порядка восьми тысяч родителей, у которых двое, трое детей (не платят алименты - прим. ред.). То есть количество кратно увеличивается. Я не говорю, что это мало - это очень много.

Причин много. Они могут заключаться и в объективном отсутствии средств у должника. Причины могут заключаться и в его желании уклониться от уплаты алиментов.

С этой целью к разным ухищрениям прибегают, и место работы не указывают, зарплату занижают или вообще скрываются от судебных исполнителей", - поведал Мусин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962421-glava-minyusta-nazval-nespravedlivoy-ideyu-sozdaniya-fonda-pomoschi-alimentschikam/