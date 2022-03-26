Акорда поддержала акцию "Час Земли"

Акорда, практически без освещения. Фото: t.me/bort_01

Резиденция президента в Нур-Султане, именуемая Акордой, поддержала глобальную акцию "Час Земли". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "БОРТ №1".

"Акорда так же в тренде, поддерживает глобальную акцию "Час Земли", – отметили в пресс-службе президента.

При этом к публикации прикреплено фото, на котором в резиденции президента практически полностью выключен свет: горят лишь наземные прожекторы.

В пресс-службе Управления делами президента добавили, что одновременно с этим была отключена внешняя подсветка Дома министерств, Дома правительства, зданий мажилиса и сената парламента, здания Министерства финансов, АСПИР, Музея Первого Президента.

Здания мажилиса и сената с выключенным освещением. Фото: пресс-служба УДП РК

Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Оно призывает всех выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

Наша страна присоединилась к глобальной экологической инициативе в 2009 году. "Час Земли-2022" в Казахстане посвящен теме экологического туризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962261-akorda-podderzhala-aktsiyu-chas-zemli/