Акорда поддержала акцию "Час Земли"
Резиденция президента в Нур-Султане, именуемая Акордой, поддержала глобальную акцию "Час Земли". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "БОРТ №1".
"Акорда так же в тренде, поддерживает глобальную акцию "Час Земли", – отметили в пресс-службе президента.
При этом к публикации прикреплено фото, на котором в резиденции президента практически полностью выключен свет: горят лишь наземные прожекторы.
В пресс-службе Управления делами президента добавили, что одновременно с этим была отключена внешняя подсветка Дома министерств, Дома правительства, зданий мажилиса и сената парламента, здания Министерства финансов, АСПИР, Музея Первого Президента.
Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Оно призывает всех выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
Наша страна присоединилась к глобальной экологической инициативе в 2009 году. "Час Земли-2022" в Казахстане посвящен теме экологического туризма.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962261-akorda-podderzhala-aktsiyu-chas-zemli/