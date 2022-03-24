Дополнительные полномочия в сфере образования передаст МОН акимату Алматы

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Глава МОН РК Асхат Аймагамбетов заявил о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату города Алматы. Об этом министр написал

Аймагамбетов напомнил, что на днях президент посетил Дворец школьников Алматы, где побеседовал с детьми и ознакомился с условиями, создаваемыми для них, а также с промежуточными результатами модернизации.

Министр добавил, что в южной столице хорошо организована работа по развитию дополнительного образования.

"В целом, следует признать, что у акимата Алматы сейчас наиболее целостная и последовательная политика по развитию системы образования в сравнении с другими регионами", - отметил глава МОН РК.

Министерством принято решение о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату Алматы, учитывая наличие видения по развитию сферы у руководства города, имеющиеся финансовые возможности и кадровый потенциал.

Особые условия и компетенции будут предусмотрены в нормативных актах, пообещал министр. Также, по словам Аймагамбетова, организации образования города станут главными инновационными площадками ведомства.

Со своей стороны, руководство акимата берет обязательства финансово и организационно поддерживать все новые инициативы, добавил он.

Напомним, что Касым-Жомарт Токев во время визита в Алматы посетил Дворец школьников, где поздравил детей с Наурызом и вручил подарки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961933-dopolnitelnye-polnomochiya-v-sfere-obrazovaniya-peredast-mon-akimatu-almaty/