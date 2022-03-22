Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с праздником Наурыз. Об этом сообщается на официальном сайте Елбасы.

"Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с Наурыз мейрамы!

Сегодня этот один из самых почитаемых праздников, который пришел к нам из глубины веков, является символом дружбы, единства и стабильности нашей страны.

Олицетворяя собой неразрывную связь времен и поколений, Наурыз мейрамы отражает величие культуры и традиций казахского народа, напоминая нам о значимости вечных ценностей: доброты, милосердия и взаимопомощи.

Особую ценность этот светлый праздник приобретает на фоне происходящих в мире событий. Он помогает нам осмыслить как важно ценить согласие в обществе, беречь мирную и спокойную жизнь в нашем многонациональном государстве.

Праздник весны, обновления и созидания дарит нам надежду, придает силу и наполняет нас энергией для новых свершений во благо Отчизны.

Примите мои самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и достатка! Пусть Наурыз принесет всем нам радость, мир и процветание!" - говорится в поздравлении Елбасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961738-nazarbaev-pozdravil-kazahstantsev-s-prazdnikom-nauryz/