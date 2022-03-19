Премьер Смаилов сделал замечания акимам за рост цен на продукты

Совещание под председательством Алихана Смаилова. Фото: primeminister.kz

19 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось очередное совещание по исполнению поручений главы государства и плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 8%. Рост цен зафиксирован во всех регионах.

В разрезе регионов максимальный рост цен за предыдущую неделю допущен: в Западно-Казахстанской области – на 9,5%, Актюбинской – на 8,7%, Павлодарской – на 7,1%, и Атырауской области – на 6,7%.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов сделал замечания акимам ряда регионов, в которых был допущен значительный рост цен на социально значимые продукты питания.

"В области допущен рост цен по всем СЗПТ. И с начала года, и за неделю. Это очень чувствительно для населения.

Мы прошли по большому количеству магазинов в Уральске. По сахару где-то цена низкая, а где-то – высокая. Я специально направил людей по всем регионам страны. В некоторых торговых точках идет завышение цен на 20%.

Надо контролировать маржу. Никто за этим не следит", – заявил Алихан Смаилов, обращаясь к акиму ЗКО.

Премьер-министр на конкретном примере цен на сахар указал, что в регионе не осуществляется контроль цен на СЗПТ, мониторинг недопущения превышения 15-процентной розничной маржи.

Также замечание получил аким Актюбинской области, где зафиксированы максимальные показатели роста цен по стране: по картофелю – на 32,8%, моркови – на 38,3%.

Совещание под председательством Алихана Смаилова. Фото: primeminister.kz

По словам премьер-министра, за предыдущую неделю в ходе проведения оперативных рейдовых мероприятий в Республике Казахстан было выявлено 5 тысяч нарушений – фактов необоснованного подъема цен на социально значимые товары.

"Имеют место повальные нарушения. Если бы оптовая цена поднялась – тогда другой вопрос. Но когда оптовая цена не меняется, а маржа повышается в 2 раза и более, то мы видим уже необоснованный рост цен. Такого происходить не должно", – сказал Алихан Смаилов.

Во исполнение поручений главы государства, для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия, в Республике Казахстан ведется формирование продовольственных стабфондов.

По состоянию на 17 марта 2022 года, республиканские запасы СЗТП, включая стабфонды, мощности торговых объектов, производственных предприятий, складов составляли: 421 992 тонны картофеля, 70 876 тонн моркови, 103 490 тонн лука, 42 860 тонн капусты, 11 832 тонны гречневой крупы, 29 165 тонн подсолнечного масла, 28 005 тонн сахара и прочие продукты.

За минувшую неделю в рамках мер антимонопольного реагирования в Республике Казахстан заключены 9 договоров о недопущении необоснованного роста цен, а также снижении торговой надбавки с 15 до 10%.

В частности, заключены договоры в Нур-Султане с производителем муки, в Карагандинской области – с торговыми сетями, в Костанайской области – с оптовыми поставщиками сахара и гречневой крупы, в Атырауской – с производителями молочной продукции и куриных яиц, в Западно-Казахстанской области – с производителем куриных яиц.

По фактам нарушений за минувшую неделю инициированы 8 расследований.

В Костанайской области начато расследование по оптовому поставщику мяса кур компании "Опт Торг Company Plus"; в Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской – по производителям куриных яиц ТОО "Караганды Кус", ТОО "Агрофирма Курма", ТОО "Уштобе Кус", ТОО "Ижевский", ТОО "Павлодар Кус", ТОО "Шарбакты Кус", ТОО "Алекри", ТОО "Адель Кус"; в Мангистауской области – по производителю селитры аммиачной АО "КазАзот"; в Алматы – по производителю аммофоса ТОО "КазФосфат"; в Актюбинской области – по оптовым поставщикам ТОО "КАИС инвест" и ТОО "Фирма Ас-Ан".

Совещание под председательством Алихана Смаилова. Фото: primeminister.kz

По итогам совещания премьер-министр поручил Комитету торговли на очередном совещании доложить об итогах проделанной работы по мониторингу соблюдения утвержденной торговой розничной надбавки в регионах и основных причинах нарушений.

Главам регионов поручено усилить контрольные мероприятия по мониторингу максимально-допустимых надбавок в ценах социально значимых товаров и продолжить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования, с принятием соответствующих мер.

Кроме того, премьер-министр рекомендовал главам регионов заблаговременно заключать договоры с отечественными производителями ранних овощей, чтобы обеспечить прогнозные потребности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961605-premer-smailov-sdelal-zamechaniya-akimam-za-rost-tsen-na-produkty/