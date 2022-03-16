Токаев объяснил, что такое "Новый Казахстан"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу страны, которое называется "Новый Казахстан: пути обновления и модернизации". Президент рассказал, как видит "Новый Казахстан", передает корреспондент NUR.KZ.

Президент Токаев заявил, что "Новый Казахстан" – это образ будущего нашей суверенной страны.

"Мы обеспечим соблюдение конституционных прав каждого гражданина. Мы сформируем новую политическую культуру, основанную на взаимном уважении и доверии между государством и обществом.

Важные решения будут приниматься открыто, с участием граждан, потому что государство будет прислушиваться к голосу каждого.

У нас будут всегда высоко цениться добросовестный труд, прогрессивные знания и передовой опыт. Такой страной я хочу видеть Новый Казахстан", – заявил он.

Токаев добавил, что для достижения цели обновить госаппарат или поменять кадры недостаточно – нужно перезагрузить систему ценностей людей.

"Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Все в наших руках. Давайте вместе строить Новый Казахстан. Уверен, опираясь на поддержку народа, в единстве и согласии, мы добьемся поставленных целей", – заявил президент.

Отметим, что полный текст послания Токаева, с предлагаемыми президентом реформами, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961089-tokaev-obyasnil-chto-takoe-novyy-kazahstan/