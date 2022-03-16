Число переезжающих на ПМЖ в Казахстан выросло вдвое с начала года

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Число переезжающих на постоянное место жительство (ПМЖ) в Казахстан с начала 2022 года выросло в два раза, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный пресс-релиз бюро национальной статистики.

В сообщении ведомства отмечается, что в результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе 2022 года число прибывших в страну составило 1 291 человек, число выбывших из страны – 1 592 человека, сальдо миграции составило -301 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 90%, выбывших – 79,5% от общего числа мигрантов.

Напомним, что в январе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года число зарегистрированных прибывших в страну уменьшилось на 57,8% и составило 626 человек, число выбывших из страны уменьшилось на 43% и составило 1 535 человек, сальдо миграции -909 человек.

В пресс-релизе бюро также сообщается, что численность населения страны на 1 февраля 2022 года составила 19 143,2 тыс. человек, в том числе городского – 11 389,2 тыс. (59,5%), сельского – 7 754,0 тыс. (40,5%) человек. По сравнению с 1 февраля 2021 года численность населения увеличилась на 245,3 тыс. человек или 1,3%.

Естественный прирост населения республики за январь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21,7 тыс. человек) уменьшился на 17,3% и составил 17,9 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1 000 населения составил 10,98 человек.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь 2022 года составило 31,2 тыс. человек, что на 8,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (34,2 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1 000 человек составил 19,10 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 13,3 тыс. человека, что на 6,3% больше, чем в январе 2021 года (12,5 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 8,12 умерших на 1 000 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960963-chislo-pereezzhayuschih-na-pmzh-v-kazahstan-vyroslo-vdvoe-s-nachala-goda/