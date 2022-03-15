Как идет подготовка к завтрашней речи Токаева, показали в Акорде

Фото: Акорда

В Акорде показали зал, в котором завтра Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана. Фотографии опубликовали в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК "Борт N1".

"Подготовка к завтрашнему Посланию президента практически на финишной прямой. В здании парламента наводятся последние протокольно-организационные штрихи", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует 16 марта выступить с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан.

Как отмечал пресс-секретарь президента, Послание будет посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.

Помимо представления пакета социально-политических реформ, ожидалось, что 16 марта президент озвучит предварительные итоги расследования январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960888-kak-idet-podgotovka-k-zavtrashney-rechi-tokaeva-pokazali-v-akorde/