KPI по обеспечению продбезопасности введут для акиматов регионов Казахстана

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На заседании правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова рассмотрен план обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

С докладами выступили министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, акимы Акмолинской области Ермек Маржикпаев, Актюбинской - Ондасын Уразалин, и Алматинской - Канат Бозумбаев.

В последние годы в мире наблюдается резкий рост спроса и цен на продовольственные товары. На первый план выходит насыщение внутреннего рынка за счет расширения отечественного производства и переработки сельхозпродукции.

Как отметил глава кабмина, рост потребления без соответствующего роста производства неизбежно ведет к импортозависимости и снижению уровня продбезопасности.

"Глава государства неоднократно отмечал важность принятия мер по обеспечению продовольственной безопасности с учетом текущих вызовов и рисков, в связи с чем был разработан соответствующий пан, актуальность которого еще более возросла в нынешних условиях", — отметил Смаилов.

Вопрос продовольственной безопасности является одним из главных условий обеспечения национальной безопасности страны. В настоящее время Казахстан в полной мере обеспечен основными продуктовыми товарами, поводов для ажиотажного спроса и паники не имеется.

В вопросах обеспечения продовольственной безопасности первочередной задачей является обеспечение физической доступности продовольственных товаров, их достаточного наличия на прилавках магазинов и рынков. В данном направлении предусмотренные планом мероприятия направлены на увеличение объемов производства сельхозпродукции, которые будут реализованы за счет диверсификации посевных площадей, комплексного развития животноводства, реализации новых инвестпроектов, развития инфраструктуры хранения и логистики.

По словам премьер-министра, меры по насыщению рынка продуктами должны проводится с учетом баланса производства и потребления продовольствия.

"Необходимо провести оценку эффективности действующих механизмов регулирования цен и выработать предложения по переходу от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Административные рычаги сдерживания цен, как известно, нерыночный метод, нужно использовать и другие методы стимулирования стабильности цен", - поручил глава правительства.

Вместе с тем, в рамках плана необходимо предусмотреть меры по установлению долгосрочных устойчивых хозяйственных связей между субъектами АПК и торговли, развивая систему форвардных поставок.

Важным звеном в цепочке обеспечения продовольственной безопасности является качество выпускаемой пищевой продукции. В данном направлении следует проводить совершенствование ветеринарного и фитосанитарного контроля, сертификацию пищевой продукции.

Смаилов подчеркнул, что также необходимо развивать аграрную науку.

"Следует обеспечить интеграцию процессов научных исследований, подготовки кадров и внедрение достижений в производство. Для этого в плане необходимо предусмотреть конкретные задачи по созданию на базе аграрных университетов исследовательских центров, включив в их состав аграрные научные институты, опытные хозяйства", - отметил премьер-министр.

Кроме того, по его мнению, предусмотренные планом по обеспечению продовольственной безопасности мероприятия должны быть декомпозированы в региональных планах развития.

"Необходимо утвердить KPI для акиматов областей по обеспечению продовольственной безопасности", - резюмировал глава правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960764-kpi-po-obespecheniyu-prodbezopasnosti-vvedut-dlya-akimatov-regionov-kazahstana/