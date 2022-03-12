Генпрокуратура ответила на сообщение о "проверке в отношении Тасмагамбетова"

Имангали Тасмагамбетов. Фото: kazembassy.ru

Генпрокуратура Казахстана прокомментировала распространяемую в соцсетях информацию о проверке в отношении Имангали Тасмагамбетова. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале надзорного органа.

"В социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Имангали Тасмагамбетова по факту его причастности к хищениям в ТОО "Астана LRT".

Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности", - заявили в надзорном органе.

В ведомстве призвали доверять только официальным источникам информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960373-genprokuratura-otvetila-na-soobschenie-o-proverke-v-otnoshenii-tasmagambetova/