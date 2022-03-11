Токаев принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали

Касым-Жомарт Токаев и Дархан Кыдырали. Фото: Акорда

Сегодня, 11 марта, Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Тюркской академии Дарханом Кыдырали. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности и дальнейших планах Международной Тюркской академии.

Президенту рассказали о мероприятиях, которые будут проводиться на высоком уровне в рамках празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова и 130-летия Мухтара Ауэзова совместно с международными организациями.

Главе государства также были представлены "Атлас тюркского мира" и книги о нашей 5-тысячелетней антропологической истории, изданные Международной Тюркской академией.

Президент дал высокую оценку инициативам Международной Тюркской академии и поручил продолжить работу в этом направлении.

Напомним, что сегодня президенту Казахстана доложили о состоянии судебной системы в Казахстане, а также об изменениях в кадровой политике компании QazaqGaz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960315-tokaev-prinyal-prezidenta-tyurkskoy-akademii-darhana-kydyrali/