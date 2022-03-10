Как будут решаться вопросы перевозки казахстанских грузов, рассказали в Оперштабе

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Премьер-министр Казахстана провел очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

На заседании были рассмотрены итоги проведенных переговоров по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и вопросы перевозки казахстанских грузов.

Для обеспечения перевозок казахстанских и транзитных грузов 9-10 марта состоялись переговоры между представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"В целях развития маршрута ТМТМ стороны договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов.

В целом, по маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров. Относительно действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки", - говорится в сообщении.

По словам председателя президиума НПП "Атамекен" Раимбека Баталова, в результате совместной работы государственных органов и бизнеса в настоящий момент простоев казахстанских грузов на границе с КНР не наблюдается.

По ранее озвученной информации от бизнеса в части простоя грузов на границе Белоруссии был проведен соответствующий мониторинг, по итогам которого данный факт не подтвердился. Следующее заседание Оперативного Штаба состоится 11 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960130-kak-budut-reshatsya-voprosy-perevozki-kazahstanskih-gruzov-rasskazali-na-zasedanii-opershtaba/