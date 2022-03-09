Известный айтыскер Аманжол Алтай принес присягу депутата

Аманжол Алтай. Фото: Facebook.com/Аманжол-Әлтай

Впервые ставший депутатом поэт-айтыскер Аманжол Алтай в ходе пленарного заседания мажилиса принес присягу верно служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - сказал новоиспеченный парламентарий.

Аманжол Алтай является казахстанским ученым-филологом, поэтом-импровизатором, победителем республиканских и международных айтысов.

Имеет звание заслуженного деятеля Казахстана.

Напомним, 3 марта исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов сообщил, что свободный мандат депутата мажилиса парламента получил Аманжол Алтай.

Как подчеркнул Оралов, Алтай является человеком с "активной гражданской позицией" и может внести "свой особый вклад в реализацию задач, стоящих сегодня перед партией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959808-amanzhol-altay-prines-prisyagu-deputata/