Песков: Слова Путина о формировании границ Украины не относятся к Казахстану

Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru: kremlin.ru

Высказывания президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Во время брифинга в среду журналисты задали Пескову вопрос, относится ли мнение президента о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану.

«Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», - сказал Песков.

Ранее Путин, выступая 21 февраля с обращением к россиянам, говорил о том, что в Украине называют декоммунизацией сносы памятников Ленину. Он назвал Ленина автором и архитектором Украины.

«В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется.

Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», - заявил Путин.

На следующий день, 22 февраля, президент России подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Путин в специальном телеобращении объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе, который является частью Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959041-peskov-slova-putina-o-formirovanii-granits-ukrainy-ne-otnosyatsya-k-kazahstanu/