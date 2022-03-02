"В планах мажилиса нет": Кошанов о лишении привилегий Назарбаева и членов его семьи

Нурсултан Назарбаев. Кадр из видео: YouTube / Елбасының Баспасөз қызметі

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, планируется ли отменить привилегии Нурсултана Назарбаева, как Первого Президента Казахстана, и членов его семьи, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Кошанов сообщил, что на повестке нет такого вопроса.

"В планах мажилиса нет. И почему мы должны отменять?" - ответил он вопросом на вопрос.

По словам спикера, закон соответствующий был принят.

"Это историческая личность. Историческую роль Елбасы никто, я думаю, не оспаривает, и глава государства неоднократно высказывался на этот счет.

Что касается закона. Ряд изменений в законодательство уже внесены. Председателем Совбеза сегодня является президент. По Ассамблее также мы норму исключили. Согласование внешней и внутренней политики с Елбасы - эта норма так же исключена.

Осталась норма о статусе Елбасы. Но это конституционная норма, и вопрос так не стоит. Вопрос никто не ставит", - резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958868-v-planah-mazhilisa-net-koshanov-o-lishenii-privilegiy-nazarbaeva-i-chlenov-ego-semi/