Токаев дал поручения главе Счетного комитета Наталье Годуновой

Касым-Жомарт Токаев и Наталья Годунова. Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту было доложено об исполнении его поручений, данных Счетному комитету.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных итогах аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году.

Всего за отчетный период проведено 21 аудиторское мероприятие на 155 объектах с охватом более 32 трлн тенге бюджетных средств. По всем выявленным нарушениям приняты меры, в том числе с передачей материалов в правоохранительные органы.

Наталья Годунова сообщила, что в рамках реализации поручений главы государства завершен аудит в квазигосударственном секторе, проведена оценка эффективности деятельности специальных экономических зон, системы управления земельными ресурсами, использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио и борьбу с пандемией.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности Счетного комитета в рамках реализации новой экономической политики и развития системы государственного аудита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958052-tokaev-dal-porucheniya-predsedatelyu-schetnogo-komiteta-natale-godunovoy/