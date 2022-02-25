Токаев дал поручения главе Счетного комитета Наталье Годуновой
Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, сообщается на официальном сайте Акорды.
Президенту было доложено об исполнении его поручений, данных Счетному комитету.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных итогах аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году.
Всего за отчетный период проведено 21 аудиторское мероприятие на 155 объектах с охватом более 32 трлн тенге бюджетных средств. По всем выявленным нарушениям приняты меры, в том числе с передачей материалов в правоохранительные органы.
Наталья Годунова сообщила, что в рамках реализации поручений главы государства завершен аудит в квазигосударственном секторе, проведена оценка эффективности деятельности специальных экономических зон, системы управления земельными ресурсами, использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио и борьбу с пандемией.
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности Счетного комитета в рамках реализации новой экономической политики и развития системы государственного аудита.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958052-tokaev-dal-porucheniya-predsedatelyu-schetnogo-komiteta-natale-godunovoy/