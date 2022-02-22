Увеличить число рейсов в курортные зоны Казахстана поручил Тугжанов

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Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на расширенном заседании коллегии Минкультуры по вопросам туризма указал на необходимость увеличить количество авиа- и железнодорожных рейсов в курортные зоны страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Ералы Тугжанов сообщил, что летом, в разгар туристического сезона, в стране резко растет спрос на авиа- и железнодорожный транспорт.

"Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Минкультуры и акиматами, также с АО "КТЖ" необходимо проработать вопрос обеспечения ежедневного курсирования поездом из столицы и Алматы в курортные зоны Алаколь с увеличением количества подвижного состава", - отметил он.

Он также поручил поработать вопрос увеличения количества авиарейсов в аэропорты городов Актау, Туркестан, Ушарал и Урджар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957284-uvelichit-chislo-reysov-v-kurortnye-zony-kazahstana-poruchil-tugzhanov/