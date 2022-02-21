Токаев: После "январской трагедии" я не стремлюсь к реваншу

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у ряда послов зарубежных стран, а также высказался о двусторонних отношениях между РК и этими государствами. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 7 государств.

Верительные грамоты вручили послы: Монголии – Дорж Баярхуу, Греции – Эфталия Какиопулу, Индонезии – Мохамад Фаджрул Рахман, Марокко – Мохаммед Рашид Маанину, Канады – Алан Уилфред Хэмсон, Израиля – Эдвин Натан Ябо Глусман, Венгрии – Отто Иван Рона.

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей Администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.

Глава государства отметил, что 2022 год ознаменован исторической вехой – 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и их странами.

Послы иностранных государств. Фото: Акорда

"За эти памятные годы мы наладили всестороннее партнерство и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях. Этот спектр включает регулярный политический диалог, динамичное экономическое взаимодействие и активные гуманитарные связи.

Самое главное, что наши отношения основаны на прочных узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке", – сказал президент.

По мнению лидера Казахстана, это в полной мере проявилось в первые дни текущего года, когда Казахстан столкнулся с жестоким и хладнокровным нападением внутренних и внешних деструктивных сил.

Он отметил, что благодаря твердой воле и коллективной мудрости казахстанцев была предотвращена попытка государственного переворота, а заговорщики и вандалы привлечены к ответственности.

Послы иностранных государств. Фото: Акорда

"После "январской трагедии" я не стремлюсь к реваншу или поляризации. Как президент страны считаю важнейшим приоритетом консолидацию, а не раскол граждан Казахстана.

Поэтому я выдвинул концепцию Нового Казахстана, которая призвана избавить от допущенной в прошлом серьезной несправедливости, не отказываясь при этом от действительных достижений, таких как межэтническое согласие и многовекторная внешняя политика.

Мой гордый народ выходит из этого испытания еще более сильным, сплоченным, ориентированным на будущее и полным решимости сохранить свою государственность, суверенитет и территориальную целостность", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана призвал международных партнеров в переломный для нашей страны момент проявить солидарность с Казахстаном.

"Со своей стороны моя Администрация будет осуществлять масштабные политические и экономические реформы, обеспечивать неприкосновенность инвестиционных контрактов и неустанно бороться с коррупцией.

В эпоху постпандемии призываю вас использовать свой огромный дипломатический и политический опыт для того, чтобы поднять наши двусторонние отношения на новые высоты. Казахстан готов к дальнейшему укреплению всесторонних связей с вашими государствами в двустороннем и многостороннем измерениях", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев и посол Монголии Дорж Баярхуу. Фото: Акорда

Обращаясь к послу Монголии, президент отметил, что его страна является одной ключевых партнеров Казахстана в Восточной Азии.

"Будучи близкими соседями и разделяя общие интересы, мы обладаем огромным возможностями для расширения нашего взаимодействия, особенно в торгово-экономической сфере.

Кроме того, важную роль играют контакты между людьми. Более ста тысяч этнических казахов в Монголии – это "золотой мост" дружбы между нашими народами", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и посол Греции Эфталия Какиопулу. Фото: Акорда

Высоко оценив постоянно расширяющееся сотрудничество с Грецией, глава государства отметил, что эта страна является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе и Средиземноморье.

"Десятитысячная греческая диаспора Казахстана служит символом вечной дружбы и эффективного взаимодействия между нашими народами. Надеюсь, что мы воспользуемся новыми возможностями, особенно в области сельского хозяйства, туризма и строительства", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев и посол Индонезии Мохамад Фаджрул Рахман. Фото: Акорда

Лидер Казахстана назвал развитие тесного взаимодействия с Индонезией неотъемлемой частью казахстанской внешней политики в Юго-Восточной Азии.

"Мы являемся надежными партнерами с общими интересами как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Центральная роль Казахстана в инициативе "Пояса и пути" наряду с членством в Евразийском экономическом союзе открывает новые возможности для укрепления сотрудничества со странами АСЕАН, включая Индонезию", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев и посол Марокко Мохаммед Рашид Маанину. Фото: Акорда

Говоря об отношениях с Марокко, глава государства отметил, что развитие взаимодействия с этой страной является одним из приоритетов стратегии Казахстана в Западной Африке.

"Мы готовы к совместным усилиям с Марокко в реализации инвестиционных инициатив и расширении двусторонней торговли", – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев и посол Канады Алан Уилфред Хэмсон. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев назвал Канаду надежным и близким партнером Казахстана в Западном полушарии, отметив успешное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в обеспечении региональной и международной безопасности, верховенства закона и прав человека.

"Казахстан и Канада являются крупными странами с небольшим населением. У нас общие задачи по развитию национальных связей и обеспечению сбалансированного регионального развития.

Я вижу множество возможностей в сферах горнодобывающей и тяжелой промышленности, сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и умных городов, информационных технологий и аэрокосмической отрасли", – сказал казахстанский лидер.

Касым-Жомарт Токаев и посол Израиля Эдвин Натан Ябо Глусман. Фото: Акорда

Обращаясь к послу Израиля, президент Казахстана подчеркнул, что наши страны неустанно поддерживают добрые отношения, основанные на прочных человеческих связях, всестороннем сотрудничестве, общих ценностях и взаимных интересах.

"Динамичное взаимодействие на всех уровнях, включая Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, служит нашей взаимной выгоде, открывая новые возможности для нашего партнерства.

Казахстан рассчитывает и впредь расширять многогранные отношения с вашей страной, особенно в образовании, промышленном производстве, высоких технологиях и других направлениях", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев и посол Венгрии Отто Иван Рона. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал установление подлинно стратегического партнерства с Венгрией, основанного на прочных исторических и культурных узах, а также общих ценностях и интересах.

"Наши страны имеют очень хорошее расположение в центре двух динамично развивающихся рынков. С одной стороны, они охватывают Евразийский регион, а с другой – Европейский союз. Это весьма выгодно для нас.

Благодаря этому перед нашими предприятиями открывается множество возможностей для сотрудничества в различных секторах. Сегодня мы плодотворно взаимодействуем в сферах энергетики, транспорта и логистики, фармацевтической и пищевой промышленности.

Мы остаемся привержены расширению связей в сельском хозяйстве, "зеленой" экономике, атомной энергетике, устойчивой промышленности, цифровизации и финансов", – заявил президент.

В завершение лидер Казахстана пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957103-tokaev-prinyal-veritelnye-gramoty-u-poslov-ryada-gosudarstv/