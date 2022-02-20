Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион

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Некоторые месторождения Казахстана будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, которое провел вице-премьер Роман Скляр, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

В январе этого года глава государства поручил правительству провести ревизию всех месторождений Казахстана. Если месторождение "взято впрок", то его следует изъять и передать инвесторам, готовым вложить средства в его освоение и развитие, отмечал президент.

Так, после анализа уполномоченными органами было выявлено 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств.

В связи с этим планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены соответствующие уведомления о расторжении.

"В результате данной работы месторождения будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам. Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.

Информация о проведении аукционов в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах государственных органов", - говорится в сообщении.

В правительстве считают, что эти меры позволят увеличить приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь, по освоению месторождений твердых полезных ископаемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956964-ryad-mestorozhdeniy-kazahstana-vystavyat-na-auktsion/