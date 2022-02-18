Гиният рассказала Токаеву о планах по модернизации системы здравоохранения

Касым-Жомарт Токаев и Ажар Гиният. Фото: akorda.kz

Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра, если в середине января число заразившихся коронавирусом достигало 16 500 человек в сутки, то на сегодня этот показатель снизился до 1 500. В целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная.

Количество граждан, получающих лечение в больницах, уменьшилось, заболевшие получают лечение только в 20 % стационаров. Ажар Гиният сообщила о том, что принято решение о снятии ряда ограничительных мер, возвращении студентов к традиционной системе обучения, а работников предприятий – к работе в офлайн-режиме. Руководитель ведомства отметила, что особое внимание в настоящее время уделяется ревакцинации населения.

Министр ознакомила президента с планами по модернизации системы здравоохранения. По ее словам, рабочий план министерства в первую очередь направлен на совершенствование первичной медико-санитарной помощи и повышение качества медицинской помощи в сельской местности. В связи с тем, что нынешний год объявлен Годом ребенка, большое внимание будет уделяться здоровью детей. В частности, будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах.

Президент одобрил основные направления работы министерства и поручил продолжить работу по дальнейшей модернизации сферы здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956843-giniyat-oznakomila-tokaeva-s-planami-po-modernizatsii-sistemy-zdravoohraneniya/