Цепочку поставок угля в Казахстане хотят упростить

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В правительстве Казахстана заявили, что начали работу по исключению непродуктивных посредников в цепочке поставок угля. Об этом сообщается на официальном сайте премьера.

Под председательством первого заместителя премьер-Министра Республики Казахстан Романа Скляра рассмотрен вопрос ценообразования на коммунально-бытовой уголь.

Обсуждены результаты пилотного проекта по реализации угля через товарную биржу. Данный механизм показал свою эффективность: сократилось число посредников, обеспечен прямой доступ розничных реализаторов к ресурсам угольных разрезов.

В целях обеспечения оптимального ценообразования стоимости угля правительством начата работа по исключению непродуктивных посредников.

"Министерствами индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции и Агентством по защите и развитию конкуренции вырабатываются меры по исключению лишних звеньев в цепочке поставок угля для населения и поэтапному увеличению объемов угля, реализуемых через товарную биржу. Данная работа находится на особом контроле правительства", – отметили в пресс-службе премьера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956478-tsepochku-postavok-uglya-v-kazahstane-hotyat-uprostit/