Токаев поручил главе ЦИК обеспечить прозрачность всех электоральных процессов

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Абдиров. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту были представлены приоритетные направления деятельности Центральной избирательной комиссии в межэлекторальный период.

Нурлан Абдиров доложил главе государства о работе избирательных органов регионов по проведению выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956444-tokaev-prinyal-predsedatelya-tsik-nurlana-abdirova/