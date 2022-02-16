Токаев поручил главе ЦИК обеспечить прозрачность всех электоральных процессов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Президенту были представлены приоритетные направления деятельности Центральной избирательной комиссии в межэлекторальный период.
Нурлан Абдиров доложил главе государства о работе избирательных органов регионов по проведению выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956444-tokaev-prinyal-predsedatelya-tsik-nurlana-abdirova/