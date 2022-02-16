Маргулан Сейсембай: Войны между Россией и Украиной не будет

Маргулан Сейсембай. Фото: facebook.com/seimargulan

Казахстанский инвестор и общественный деятель Маргулан Сейсембай считает, что войны между Россией и Украиной не будет. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

«В эти дни наблюдаю тревожную ситуацию, нагнетаемую вокруг Украины. Все ожидают войны с Россией. Много людей спешно покидают Украину.

Мне пишет много подписчиков из Украины с вопросами. Этим постом я хочу поддержать народ Украины и своих друзей.

Друзья, ничего не бойтесь. Это то, что и нужно вашим врагам. Я считаю, что войны между Россией и Украиной не будет. Причин тому несколько», - написал он.

По его мнению, «война не выгодна ни одной из сторон. России, потому что война очень негативно отразится на ее экономике. Война не выгодна и США с ее союзниками. Никто не хочет отвечать за потери своих солдат на чужой войне».

«Но нагнетание обстановки выгодно всем сторонам. России выгодно, потому что любое напряжение международной обстановки увеличивает цену нефти и газа. А это основные поступления бюджета в Россию. К тому же внешний враг - это часть российской идеологии. Чем больше напряжение, тем меньше люди интересуются оппозицией и своим благосостоянием. И в-третьих, паника и остановка инвестиций в Украину работают на цели России», - уверен общественный деятель.

Сейсембай считает, что «для западных стран напряжение вокруг Украины тоже выгодно. Во-первых, для того, чтобы Украина на коленях просила у них помощи. Во-вторых, чтобы потом выкручивать ей руки. И в-третьих, страны NATO не хотят граничить с Россией. Поэтому им нужен буфер, но подконтрольный».

«Так что никому война не выгодна. Но напряжение выгодно всем. В связи с этим украинскому народу надо сохранять спокойствие и с полной решимостью продолжать жить нормальной жизнью, ничего не боясь. В конце концов, это не вы собираетесь нападать. Сила в правде!», - написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956344-margulan-seysembay-voyny-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-ne-budet/