Увольнять чиновников при большой разнице между доходами и расходами планируют в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты рассматривают в первом чтении проект закона по вопросам противодействия коррупции. Документом предлагается увольнять чиновников на три года с госслужбы по отрицательным мотивам, в частности, если они не смогут объяснить большую разницу в доходах и расходах, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, проектом закона вносятся поправки в 11 законодательных актов, в том числе в 3 кодекса и 8 законов.

"Предлагается предусмотреть ответственность за незаконное обогащение - это основной фундамент системы борьбы с коррупцией. Ведь всем известна схема сокрытия активов, имущества, нажитого благодаря коррупции, которые оформляются на других лиц.

Доказать, что это скрытое богатство было приобретено незаконным путем, было не так просто. При необоснованном превышении расходов граждан над их законным доходом необходимо принять соответствующие меры. В этой связи помимо 10% индивидуального подоходного налога, предусмотренного действующим законодательством, предлагаем усилить ответственность госслужащих. В частности, если разница в расходах и доходах чиновников превысит 1000 МРП, будет предусмотрена фискальная санкция. То есть 90% от суммы разницы возвращается в качестве адмштрафа. Но стоит отметить, что в каждом случае предоставляется возможность объяснить правомерность доходов и расходов", - сообщил он.

Ахметжанов добавил, что в случае, если эта разница будет превышать годовой доход и чиновник не сможет объяснить, откуда он взялся, предусматривается карьерное наказание - это означает, что госслужащий будет уволен на три года с госслужбы по отрицательным мотивам.

В целом, по словам главы Антикора, рассмотрение ответственности за незаконное обогащение является логическим продолжением всеобщего декларирования.

"Срок подачи декларации делится на этапы: на первом этапе - это госслужащие, они показали свои доходы в прошлом году, теперь начнутся сравнения доходов и расходов. На втором этапе - это 2023 - 2024 годы - начнут сдавать работники госучреждений и квазигоссектора. На третьем этапе - 2024 - 2025 годы - руководители и учредители юридических лиц.

В 2025-2026 годах декларацию будут подавать все остальные граждане. Только тогда станет известно имущество и активы всего населения, тогда и будет вводиться в действие норма об ответственности. Эта мера позволит выявить скрытые активы не только коррупционные, но и добытые путем теневого бизнеса и совершения других преступлений", - сообщил Ахметжанов.

Проектом закона также совершенствуется система защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Для этого проектом закона предлагается защита прав информаторов в сфере трудовых отношений - необходимо закрепить норму о том, что лицо, оказавшее содействие в противодействии коррупции, не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности, уволено с должности или переведено на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии. Предлагается также сохранить в тайне сведения о лице, сообщившем о коррупции, и рассмотреть уголовную ответственность за ее разглашение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956338-uvolnyat-chinovnikov-pri-bolshoy-raznitse-mezhdu-dohodami-i-rashodami-predlagayut-v-kazahstane/