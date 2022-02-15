В акимате Нур-Султана объяснили, зачем купили здание старого ЦУМа

Здание Sine Tempore в Нур-Султане. Фото: официальный сайт акимата Нур-Султана

В столичном акимате объяснили, почему было куплено здание Sine Tempore, которое ранее было зданием старого ЦУМа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Нур-Султан.

Как объяснили в ведомстве, сегодня более 30 подведомственных организаций и Управлений акимата столицы арендуют помещения у частных лиц.

Каждый год они оплачивали за аренду почти 1 млрд тенге. Причем сумма, с учетом ежегодного повышения стоимости аренды, продолжила бы расти.

Кроме того, организации располагались в разных районах, поэтому уже давно назрела необходимость одного здания, где были бы расположены Управления и подведомственные организации акимата.

Таким образом, выкуп единого здания Sine Tempore позволит не только сэкономить на аренде, но и оказывать населению услуги по принципу "одного окна", так как здание находится рядом с городским акиматом.

В администрации города также отметили, что в 2020 году две компании провели оценку стоимости здания Sine Tempore. Одна компания оценила здание на почти 12,6 млрд тенге, вторая - на 11,7 млрд тенге.

В прошлом году была произведена еще одна независимая оценка, по результатам которой была выставлена цена 9,5 млрд тенге.

Приобретение здания на наименьшую из предложенных сумм было осуществлено с согласия городского маслихата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956245-v-akimate-nur-sultana-obyasnili-zachem-kupili-zdanie-starogo-tsuma/